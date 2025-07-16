Мэр латвийского города получил ранение в результате обстрела Россией Славянска

Мэр латвийского города Огре Эгилс Хельманис получил ранение в Донецкой области – он оказался в эпицентре взрыва российской ракеты.

Об этом в Facebook сообщила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк, пишет "Европейская правда".

Кондратюк заявила, что Хельманис получил ранение в результате российского обстрела, когда находился в Славянске.

"Он оказался в эпицентре взрыва российской ракеты. К счастью, жив, в удовлетворительном состоянии. Сейчас его перевозят на лечение в Латвию", – добавила она.

Заместитель председателя Верховной Рады отметила, что Хельманис с 2014 года регулярно бывает в Украине с волонтерскими миссиями. Помогает городам побратимам Огре – Чернигову, Попасной, Нежину.

Напомним, в августе 2024 года во время обстрела Краматорска погиб сотрудник агентства Reuters, гражданин Великобритании. Тогда же пострадала польская журналистка Моника Андрушевская.

На прошлой неделе во время масштабного обстрела Киева пострадал консульский отдел посольства Польши, а в ночь на 16 июля российские БПЛА попали в предприятие польской компании в Виннице.