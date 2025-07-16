Польша надеется на принятие новых санкций против РФ в ближайшее время

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский надеется, что Европейский Союз может в ближайшее время принять 18-й пакет санкций против России.

Об этом он сказал во время своего выступления в Люблине в среду, 16 июля, цитирует The Guardian, пишет "Европейская правда".

Во время встречи Люблинского треугольника Сикорский выразил оптимизм относительно того, что ЕС может в ближайшее время принять 18-й пакет санкций против России, несмотря на публичную оппозицию Словакии, которая вчера заблокировала его.

"Что касается пакета санкций, то переговоры по этому вопросу происходят в Брюсселе буквально сейчас", – сказал он, выразив надежду на положительный результат.

Отдельно, комментируя заявления России о том, что Украина якобы задерживает мирные переговоры, он отметил, что "эта война может закончиться за пять минут, без каких-либо переговоров, если Путин прикажет российской армии отступить к международно признанной границе".

Напомним, 18-й пакет санкций против России был одной из ключевых тем заседания Совета ЕС по иностранным делам 15 июля. Главный дипломат ЕС Кая Каллас сказала, что страны "очень близки".

Словакия до сих пор блокировала новые санкции, требуя гарантий от Еврокомиссии, что она не понесет убытков после полного отказа ЕС от российского газа в 2028 году.

У Мальты, насколько известно, есть свои предостережения относительно снижения "ценового потолка" на российскую нефть.