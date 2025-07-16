Французы против отмены двух праздников для экономии бюджета, как предлагает премьер

Большинство граждан Франции не поддерживает предложение премьер-министра Франсуа Байру отменить два государственных праздника, что должно принести дополнительные доходы в бюджет на фоне значительного дефицита.

Об этом свидетельствует опрос института Elabe для телеканала BFMTV, сообщает "Европейская правда".

Байру во вторник, представляя меры экономии бюджета, предложил превратить Поливанный понедельник и День Победы в Европе 8 мая в рабочие дни.

В опросе Elabe 75% респондентов высказались против отмены двух государственных праздников, причем 54% – "категорически против". Поддерживают предложение Байру лишь 24%.

Отмену двух праздничных дней отвергают как работающие во Франции (79%), так и пенсионеры (71%).

Некоторые другие меры экономии бюджета французского премьера также вызвали негативную оценку (чуть более 50%) – например, налог в 2 евро на небольшие посылки и прекращение 100-процентного возмещения некоторых лекарств в случае длительной болезни.

Зато некоторые предложения Байру респонденты оценили очень хорошо: 90% поддерживают усиление борьбы с налоговым мошенничеством, а 87% высказались за отмену некоторых налоговых льгот самых богатых предприятий.

В целом 68% французов считают предложения премьера Франции к бюджету несправедливыми, 66% – неэффективными для уменьшения государственного долга, а 59% – непоследовательными.

Напомним, ультраправая партия "Национальное объединение" раскритиковала предложение отменить два государственных праздника и пригрозила вотумом недоверия правительству Байру.

Премьер Франции пережил несколько вотумов недоверия, но его положение все равно неопределенно. Голосов ультраправых вместе с левой оппозицией достаточно, чтобы отправить его правительство в отставку.