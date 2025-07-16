В Румынии хотят кардинально повысить штрафы за кормление медведей

Министр по вопросам окружающей среды Румынии Диана Бузояну анонсировала увеличение штрафов за кормление медведей, рост популяции которых привел к все большему количеству несчастных случаев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в интервью RFI.

Бузояну пояснила, что из-за подкармливания медведи перестают бояться людей, поэтому "в той или иной форме он будет взаимодействовать с людьми, и мы дойдем до драматических инцидентов".

"Именно в эти дни у нас будет окончательный вариант проекта, который мы предложим для резкого увеличения штрафов и точного определения в законе кормления животных", – анонсировала она.

Румынская министр не уточнила, как именно вырастут штрафы, но пожаловалась, что сейчас людей, которые кормят медведей, вынуждены штрафовать за нарушение правил парковки автомобилей.

"Мы находимся в ситуации, в которой Румыния, по результатам обсуждений с экспертами, может содержать около 3500-4000 медведей. По предварительным оценкам, сегодня их у нас где-то между 10 и 12 тысячами", – указала Бузояну.

В последние годы в Румынии медведи часто забредают в места проживания людей, ища пищу.

По данным румынского Министерства охраны окружающей среды, за последние два десятилетия в Румынии медведи убили почти 30 человек.

Чтобы контролировать популяцию медведей и предотвращать их нападения на людей, власти стремятся упростить отстрел этих животных.