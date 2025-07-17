Значна кількість чехів очікує втручання ЄС у вибори, стільки ж – з боку РФ

Значна частина чехів вважає, що ЄС може втрутитися в парламентські вибори в країні в жовтні, незважаючи на запевнення уряду, що такі побоювання є безпідставними.

Відповідні результати показало опитування, проведене Центральноєвропейською обсерваторією цифрових медіа (CEDMO), передає "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

41% чехів вважають, що ЄС може втрутитися у вибори, що трохи поступається 42%, які підозрюють у цьому Росію.

Ці дані віддзеркалюють стійкий євроскептицизм у країні: лише 29% чехів ставляться до ЄС позитивно – значно нижче середнього показника по блоку, який становить 43%, – тоді як 27% дотримуються негативних поглядів, а 44% – нейтральних, згідно з весняним опитуванням Євробарометра.

Результати дослідження свідчать про те, що сприйняття втручання ЄС відображає давню недовіру, а не якісь нещодавні події. "Респонденти, які вважають втручання ЄС ймовірним, переважно підтримували євроскептичні партії на попередніх виборах", – сказав він.

Міністр європейських справ Мартін Дворжак відкинув заяви про втручання ЄС як "безпідставні" і такі, що лунають від "ворогів демократії".

"ЄС не має ні інтересу, ні інструментів для впливу на вибори у своїх країнах-членах", – сказав він.

Речниця міністерства Хана Мала попередила, що тактики дезінформації, які спостерігаються в Румунії та Німеччині, такі як реактивація "сплячих" акаунтів, посилення контенту за допомогою ботів та обмін повідомленнями через мікроінфлюенсерів, можуть також з'явитися в Чехії.

"Можна припустити, що подібні моделі впливу можуть бути присутніми в чеському інформаційному просторі", – сказала Мала.

Міністерство також незабаром розпочне кампанію з підвищення обізнаності виборців, щоб пояснити гарантії голосування та нові процедури, включаючи цифрове посвідчення особи та голосування поштою.

Сусідні країни останнім часом демонструють подібну підозрілість до Брюсселя.У Словаччині 46% респондентів опитування CEDMO заявили, що ЄС становить найбільший ризик втручання у вибори, випереджаючи США (39%) та Росію (38%). У Польщі 47% все ще вважають Росію найбільшою загрозою, але 39% вважають, що ЄС також може втрутитися, більше, ніж ті, хто підозрює США (35%).

Парламентські вибори в Чехії призначені на 3 і 4 жовтня цього року. Одним з найімовірніших кандидатів на посаду керівника уряду в новому кабінеті в разі перемоги опозиції вважають експрем'єра країни, лідера руху ANO Андрея Бабіша. Його партія займає перше місце у рейтингах напередодні виборів.

Нещодавно Бабіш висловився проти підтримки біженців з України, а також за скасування снарядної ініціативи.

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