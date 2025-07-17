Значительная часть чехов считает, что ЕС может вмешаться в парламентские выборы в стране в октябре, несмотря на заверения правительства, что такие опасения безосновательны.

Соответствующие результаты показал опрос, проведенный Центральноевропейской обсерваторией цифровых медиа (CEDMO), передает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

41% чехов считают, что ЕС может вмешаться в выборы, что немного уступает 42%, которые подозревают в этом Россию.

Эти данные отражают устойчивый евроскептицизм в стране: только 29% чехов относятся к ЕС положительно – значительно ниже среднего показателя по блоку, который составляет 43%, – тогда как 27% придерживаются негативных взглядов, а 44% – нейтральных, согласно весеннему опросу Евробарометра.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что восприятие вмешательства ЕС отражает давнее недоверие, а не какие-то недавние события. "Респонденты, которые считают вмешательство ЕС вероятным, преимущественно поддерживали евроскептические партии на предыдущих выборах", – сказал он.

Министр европейских дел Мартин Дворжак отверг заявления о вмешательстве ЕС как "безосновательные" и звучащие от "врагов демократии".

"ЕС не имеет ни интереса, ни инструментов для влияния на выборы в своих странах-членах", – сказал он.

Пресс-секретарь министерства Хана Мала предупредила, что тактики дезинформации, которые наблюдаются в Румынии и Германии, такие как реактивация "спящих" аккаунтов, усиление контента с помощью ботов и обмен сообщениями через микроинфлюенсеров, могут также появиться в Чехии.

"Можно предположить, что подобные модели влияния могут присутствовать в чешском информационном пространстве", – сказала Мала.

Министерство также вскоре начнет кампанию по повышению осведомленности избирателей, чтобы объяснить гарантии голосования и новые процедуры, включая цифровое удостоверение личности и голосование по почте.

Соседние страны в последнее время демонстрируют подобную подозрительность к Брюсселю. 46% респондентов опроса CEDMO заявили, что ЕС представляет наибольший риск вмешательства в выборы, опережая США (39%) и Россию (38%). В Польше 47% все еще считают Россию самой большой угрозой, но 39% считают, что ЕС также может вмешаться, больше, чем те, кто подозревает США (35%).

Парламентские выборы в Чехии назначены на 3 и 4 октября этого года. Одним из наиболее вероятных кандидатов на пост руководителя правительства в новом кабинете в случае победы оппозиции считают экс-премьера страны, лидера движения ANO Андрея Бабиша.

Его партия занимает первое место в рейтингах накануне выборов.

Недавно Бабиш высказался против поддержки беженцев из Украины, а также за отмену снарядной инициативы.

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