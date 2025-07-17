Посол Киева в Праге рассказал о приоритетных направлениях работы чешских компаний в Украине

Посол Украины в Чехии Василий Зварич рассказал о компаниях, которые работают на территории Украины, а также рассказал об их приоритетных направлениях работы.

Об этом он сказал в интервью Укринформу, пишет "Европейская правда".

У Зварича спросили, сколько чешских компаний уже вовлечены в сотрудничество с Украиной, на что он ответил, что правительство Чехии выбрало для себя приоритетным регион Днепропетровщины.

"На данный момент там работает около 20 чешских компаний. Есть также проекты, которые реализуются ad hoс (для решения конкретной проблемы. – Ред.). Очень масштабное сотрудничество", – поделился он.

По словам дипломата, вскоре посольство Чехии откроет свое отделение в Днепре.

Однако он подчеркнул: помощь со стороны Чехии не ограничивается только Днепропетровской областью – страна активно работает и в Харьковской области, а также в других регионах Украины.

Посол рассказал, что чехи выбрали для себя три приоритетных направления.

"Одно из них – системы водоочистки, и буквально на днях в Днепропетровскую область было доставлено очередное оборудование для очистки воды, благодаря которому более 350 тысяч граждан смогут пользоваться чистой водой", – отметил он.

Второе направление, по словам Зварича, – энергетика и все, что касается энергообеспечения: мобильные теплоэлектростанции, генераторы, альтернативные источники энергии, ветровые станции.

Третье направление – сфера здравоохранения. Это восстановление больниц, их техническое оснащение, обеспечение оборудованием.

В частности, как отметил дипломат, недавно Чехия достигла договоренности с Европейской комиссией о выделении более 100 млн евро на восстановление шести больниц в Украине.

"Речь идет о Львове, Луцке, Ровно, Днепре, Киеве, Кривом Роге. Сейчас мы на этапе согласования механизма финансирования, потому что часть будет в виде кредитов, часть – в виде грантов. Это будет масштабный проект для наших отношений", – добавил Зварич.

Напомним, в мае правительства Чехии и Украины договорились о сотрудничестве в сфере подготовки украинских пилотов истребителей F-16.

В июне в Чехии завершили двухлетнюю подготовку 18 украинских пилотов гражданской авиации.

А в июле правительство Чехии одобрило предложение Министерства обороны о подготовке украинских пилотов на истребителях F-16.