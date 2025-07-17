У Польщі одіозному євродепутату загрожує кримінальне покарання за 17 правопорушень

Генеральний прокурор Польщі Адам Боднар підписав чергові клопотання про позбавлення імунітету депутата Європарламенту Гжегожа Брауна, зокрема і за викрадення українського прапора з адмінбудівлі у місті Біла Підляська.

Про це Боднар повідомив у соцмережі X, пише "Європейська правда".

У четвер, 17 липня, Боднар підписав ще два запити про зняття імунітету у зв'язку з "надмірними діями" Брауна.

Перший стосується безпосередньо Брауна і буде направлений до голови Європейського парламенту, зазначив він.

Цей запит стосується чотирьох діянь Брауна:

викрадення українського прапора з ратуші в Білій Підляській;

з ратуші в Білій Підляській; знищення виставки, присвяченої ЛГБТ+ спільноті, організованої Лівим клубом у головному залі Сейму;

публічна дискредитація під час президентських дебатів організаторів соціальної кампанії "Нарциси", присвяченої початку повстання у Варшавському гетто;

крадіжка прапора Європейського Союзу з вестибюля Міністерства промисловості в Катовіце.

Генпрокурор Польщі наголосив, що в останньому випадку Брауну допомагав депутат Сейму Роман Генрик Фріц.

"Надмірні дії депутата Гжегожа Брауна є проявом відвертого нехтування правовими та соціальними нормами і демократичними правилами держави. Така поведінка не залишиться безкарною. Завтрашній проєкт буде третім проєктом про позбавлення Брауна імунітету", – наголосив Боднар.

Він додав, що загалом Брауну загрожує кримінальна відповідальність за 17 правопорушень.

Гжегож Браун – відомий антиукраїнською риторикою скандальний ультраправий політик, проти якого у Польщі порушили низку проваджень.

Нещодавно Браун потрапив у черговий скандал, заявивши, що в концентраційному таборі Аушвіц-Біркенау не було газових камер.

Президент Польщі Анджей Дуда засудив такі висловлювання, а також оприлюднив фотографію з Едвардом Мосбергом, який пережив Другу світову війну і перебування у двох концентраційних таборах.

14 липня Інститут національної пам’яті Польщі розпочав слідство проти Брауна щодо цих заяв.

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