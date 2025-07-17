В Польше одиозному евродепутату грозит уголовное наказание за 17 правонарушений
Генеральный прокурор Польши Адам Боднар подписал очередные ходатайства о лишении иммунитета депутата Европарламента Гжегожа Брауна, в том числе и за похищение украинского флага с админздания в городе Белая Подляска.
Об этом Боднар сообщил в соцсети X, пишет "Европейская правда".
В четверг, 17 июля, Боднар подписал еще два запроса о снятии иммунитета в связи с "чрезмерными действиями" Брауна.
Первый касается непосредственно Брауна и будет направлен председателю Европейского парламента, отметил он.
Этот запрос касается четырех деяний Брауна:
- похищение украинского флага из ратуши в Белой Подляской;
- уничтожение выставки, посвященной ЛГБТ+ сообществу, организованной Левым клубом в главном зале Сейма;
- публичная дискредитация во время президентских дебатов организаторов социальной кампании "Нарциссы", посвященной началу восстания в Варшавском гетто;
- кража флага Европейского Союза из вестибюля Министерства промышленности в Катовице.
Генпрокурор Польши подчеркнул, что в последнем случае Брауну помогал депутат Сейма Роман Генрик Фриц.
"Чрезмерные действия депутата Гжегожа Брауна являются проявлением откровенного пренебрежения правовыми и социальными нормами и демократическими правилами государства. Такое поведение не останется безнаказанным. Завтрашний проект будет третьим проектом о лишении Брауна иммунитета", – подчеркнул Боднар.
Он добавил, что в целом Брауну грозит уголовная ответственность за 17 правонарушений.
Гжегож Браун – известный антиукраинской риторикой скандальный ультраправый политик, против которого в Польше возбудили ряд производств.
Недавно Браун попал в очередной скандал, заявив, что в концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау не было газовых камер.
Президент Польши Анджей Дуда осудил такие высказывания, а также обнародовал фотографию с Эдвардом Мосбергом, который пережил Вторую мировую войну и пребывание в двух концентрационных лагерях.
14 июля Институт национальной памяти Польши начал следствие против Брауна относительно этих заявлений.
Советуем ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Украинофоб, антисемит и скандалист: как Гжегож Браун стал "звездой" польской политики.