В Польше одиозному евродепутату грозит уголовное наказание за 17 правонарушений

Генеральный прокурор Польши Адам Боднар подписал очередные ходатайства о лишении иммунитета депутата Европарламента Гжегожа Брауна, в том числе и за похищение украинского флага с админздания в городе Белая Подляска.

Об этом Боднар сообщил в соцсети X, пишет "Европейская правда".

В четверг, 17 июля, Боднар подписал еще два запроса о снятии иммунитета в связи с "чрезмерными действиями" Брауна.

Первый касается непосредственно Брауна и будет направлен председателю Европейского парламента, отметил он.

Этот запрос касается четырех деяний Брауна:

похищение украинского флага из ратуши в Белой Подляской;

из ратуши в Белой Подляской; уничтожение выставки, посвященной ЛГБТ+ сообществу, организованной Левым клубом в главном зале Сейма;

публичная дискредитация во время президентских дебатов организаторов социальной кампании "Нарциссы", посвященной началу восстания в Варшавском гетто;

кража флага Европейского Союза из вестибюля Министерства промышленности в Катовице.

Генпрокурор Польши подчеркнул, что в последнем случае Брауну помогал депутат Сейма Роман Генрик Фриц.

"Чрезмерные действия депутата Гжегожа Брауна являются проявлением откровенного пренебрежения правовыми и социальными нормами и демократическими правилами государства. Такое поведение не останется безнаказанным. Завтрашний проект будет третьим проектом о лишении Брауна иммунитета", – подчеркнул Боднар.

Он добавил, что в целом Брауну грозит уголовная ответственность за 17 правонарушений.

Гжегож Браун – известный антиукраинской риторикой скандальный ультраправый политик, против которого в Польше возбудили ряд производств.

Недавно Браун попал в очередной скандал, заявив, что в концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау не было газовых камер.

Президент Польши Анджей Дуда осудил такие высказывания, а также обнародовал фотографию с Эдвардом Мосбергом, который пережил Вторую мировую войну и пребывание в двух концентрационных лагерях.

14 июля Институт национальной памяти Польши начал следствие против Брауна относительно этих заявлений.

Советуем ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Украинофоб, антисемит и скандалист: как Гжегож Браун стал "звездой" польской политики.