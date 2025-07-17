Словения первой в ЕС ввела санкции против ультраправых министров Израиля
Правительство Словении в четверг приняло решение о запрете въезда на свою территорию двум министрам правительства Израиля, которых обвиняет в подстрекательстве к геноциду в секторе Газа.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба словенского правительства.
Санкции Словении касаются министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича.
"Они публично защищают расширение незаконных израильских поселений на Западном берегу, принудительное выселение палестинцев и призывают к насилию против гражданского палестинского населения", – отметили в правительстве Словении.
Там добавили, что эти заявления противоречат постановлению Международного Суда ООН от июля 2024 года о политике и практике Израиля на оккупированных территориях.
Санкции против Бецалеля и Смотрича ранее ввели Великобритания и Норвегия, но в Европейском Союзе именно Словения первой пошла на такой шаг.
В последние недели большинство стран ЕС усилили риторику в отношении Израиля из-за случаев убийства гражданских лиц в Газе, которые пытались получить гуманитарную помощь.
На прошлой неделе Европейская служба внешних дел представила государствам-членам ЕС предложения о дипломатических мерах против Израиля из-за нарушения им прав человека в секторе Газа.