Словения первой в ЕС ввела санкции против ультраправых министров Израиля

Правительство Словении в четверг приняло решение о запрете въезда на свою территорию двум министрам правительства Израиля, которых обвиняет в подстрекательстве к геноциду в секторе Газа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба словенского правительства.

Санкции Словении касаются министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича.

"Они публично защищают расширение незаконных израильских поселений на Западном берегу, принудительное выселение палестинцев и призывают к насилию против гражданского палестинского населения", – отметили в правительстве Словении.

Там добавили, что эти заявления противоречат постановлению Международного Суда ООН от июля 2024 года о политике и практике Израиля на оккупированных территориях.

Санкции против Бецалеля и Смотрича ранее ввели Великобритания и Норвегия, но в Европейском Союзе именно Словения первой пошла на такой шаг.

В последние недели большинство стран ЕС усилили риторику в отношении Израиля из-за случаев убийства гражданских лиц в Газе, которые пытались получить гуманитарную помощь.

На прошлой неделе Европейская служба внешних дел представила государствам-членам ЕС предложения о дипломатических мерах против Израиля из-за нарушения им прав человека в секторе Газа.