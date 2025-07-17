У Нідерландах під час шкільного виступу поранили вчителя – затримано трьох підозрюваних

У середу, 16 липня, ввечері під час музичного виступу учнів початкової школи вчителя поранили ножем, пізніше було затримано трьох підозрюваних.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

У Нідерландах учні початкових шкіл традиційно влаштовують вистави для батьків в останній тиждень перед літніми канікулами.

Як повідомили правоохоронці, 53-річний вчитель був поранений ножем, коли намагався втрутитися в суперечку між трьома чоловіками в культурному центрі в Алблассердамі.

Незабаром 44-річний чоловік був затриманий поблизу культурного центру. Двоє інших чоловіків пізніше звернулися до лікарні в сусідньому Роттердамі.

Один з них, який отримав травми, був затриманий там. Інший чоловік втік, але був швидко затриманий. Причина суперечки, що передувала нападу, поки що не встановлена.

Зараз триває розслідування щодо можливої причетності трьох чоловіків до ножового поранення. У рамках розслідування поліція також вилучила два автомобілі.

На початку липня у Фінляндії чоловік із ножем напав на людей. Тоді поранень зазнали четверо перехожих.

Тоді ж сталися інциденти у Німеччині. 1 липня у чоловік напав на людей із ножем, внаслідок чого загинула людина, ще кілька зазнали поранень, а 3 липня – під час нападу в поїзді у Баварії, який влаштував чоловік із сокирою, чотири людини отримали легкі поранення.