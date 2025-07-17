В Нидерландах во время школьного выступления ранили учителя – задержаны трое подозреваемых

В среду, 16 июля, вечером во время музыкального выступления учеников начальной школы учитель был ранен ножом, позже были задержаны трое подозреваемых.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

В Нидерландах ученики начальных школ традиционно устраивают представления для родителей в последнюю неделю перед летними каникулами.

Как сообщили правоохранители, 53-летний учитель был ранен ножом, когда пытался вмешаться в спор между тремя мужчинами в культурном центре в Алблассердаме.

Вскоре 44-летний мужчина был задержан возле культурного центра. Двое других мужчин позже обратились в больницу в соседнем Роттердаме.

Один из них, получивший травмы, был задержан там. Другой мужчина сбежал, но был быстро задержан. Причина ссоры, предшествовавшей нападению, пока не установлена.

Сейчас продолжается расследование возможной причастности трех мужчин к ножевому ранению. В рамках расследования полиция также изъяла два автомобиля.

В начале июля в Финляндии мужчина с ножом напал на людей. Тогда ранения получили четверо прохожих.

В то же время произошли инциденты в Германии. 1 июля мужчина напал на людей с ножом, в результате чего погиб человек, еще несколько получили ранения, а 3 июля – во время нападения в поезде в Баварии, устроенного мужчиной с топором, четыре человека получили легкие ранения.