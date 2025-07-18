Неаполь знову сколихнув відчутний землетрус

В італійському Неаполі вранці стався землетрус магнітудою 4, що був добре відчутний для мешканців міста.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Підземні поштовхи у Неаполі сталися вранці 18 липня о 9:14, епіцентр перебував в районі кварталу Баньолі та місцевості Флегрейські поля на глибині 2,5 км.

Scossa di #terremoto MD 4.0 registrata da @INGVterremoti alle 9:14 nella zona dei Campi Flegrei a #Napoli. In corso 1 verifica dei #vigilidelfuoco su un edificio [#18luglio 9:30] pic.twitter.com/8ejo6vIHbZ – Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 18, 2025

Землетрус був дуже відчутним для мешканців міста – люди чули і бачили, як хитаються двері, риплять балкони, розгойдуються люстри. Деякі містяни після поштовхів вибігли надвір.

Станом на цей час ніяких суттєвих пошкоджень у місті не зафіксовано, постраждалих немає.

Після основного землетрусу були два афтершоки дуже малої сили.

Нагадаємо, 30 червня у цій же місцевості стався землетрус магнітудою 4,6, його називають найсильнішим за останні 40 років.

14 липня сильний землетрус стався біля південно-східного узбережжя Іспанії.

Напередодні в Ісландії почалося дванадцяте з 2021 року виверження вулкана.