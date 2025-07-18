Укр Рус Eng

Неаполь знову сколихнув відчутний землетрус

Новини — П'ятниця, 18 липня 2025, 12:18 — Марія Ємець

В італійському Неаполі вранці стався землетрус магнітудою 4, що був добре відчутний для мешканців міста.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда". 

Підземні поштовхи у Неаполі сталися вранці 18 липня о 9:14, епіцентр перебував в районі кварталу Баньолі та місцевості Флегрейські поля на глибині 2,5 км.  

Землетрус був дуже відчутним для мешканців міста – люди чули і бачили, як хитаються двері, риплять балкони, розгойдуються люстри. Деякі містяни після поштовхів вибігли надвір. 

Станом на цей час ніяких суттєвих пошкоджень у місті не зафіксовано, постраждалих немає. 

Після основного землетрусу були два афтершоки дуже малої сили. 

Нагадаємо, 30 червня у цій же місцевості стався землетрус магнітудою 4,6, його називають найсильнішим за останні 40 років.

14 липня сильний землетрус стався біля південно-східного узбережжя Іспанії. 

Напередодні в Ісландії почалося дванадцяте з 2021 року виверження вулкана.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія стихійні лиха
Реклама: