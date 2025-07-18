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Неаполь снова всколыхнуло ощутимое землетрясение

Новости — Пятница, 18 июля 2025, 12:18 — Мария Емец

В итальянском Неаполе утром произошло землетрясение магнитудой 4, которое было хорошо ощутимо для жителей города.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Подземные толчки в Неаполе произошли утром 18 июля в 9:14, эпицентр находился в районе квартала Баньоли и местности Флегрейские поля на глубине 2,5 км.  

Землетрясение было очень ощутимым для жителей города – люди слышали и видели, как шатаются двери, скрипят балконы, раскачиваются люстры. Некоторые горожане после толчков выбежали на улицу.

По состоянию на это время никаких существенных повреждений в городе не зафиксировано, пострадавших нет.

После основного землетрясения были два афтершока очень малой силы.

Напомним, 30 июня в этой же местности произошло землетрясение магнитудой 4,6, его называют самым сильным за последние 40 лет.

14 июля сильное землетрясение произошло у юго-восточного побережья Испании.

В Исландии началось двенадцатое с 2021 года извержение вулкана.

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Италия стихийные бедствия
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