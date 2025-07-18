В Італії оскаржують виправдувальний вирок віцепремʼєру у справі про мігрантів

Прокуратура італійського міста Палермо подала апеляцію на виправдувальний вирок віцепрем'єру Маттео Сальвіні у справі про недопущення човна з мігрантами до Італії у 2019 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У 15-сторінковому клопотанні до Верховного суду Італії прокурори заявили, що Сальвіні своїми діями порушив міжнародні норми морського порятунку і винен у викраденні людей.

Вони заявили, що суд, попри виправдання, підтвердив характер його дій, і закликали найвищу судову інстанцію Італії оцінити, чи є ці дії віцепремʼєра злочином.

Як зазначає Reuters, крок прокуратури Палермо є незвичайним, оскільки зазвичай вироки першої інстанції оскаржуються в апеляційному суді і вже потім – у Верховному.

Сальвіні, який у 2019 році був міністром внутрішніх справ Італії, інкримінували викрадення людей через рішення не дозволяти висадку 147 мігрантів, зокрема дітей, яких підібрала в морі іспанська неурядова організація Open Arms.

Через це мігранти "застрягли" у морі на 19 днів, після чого італійська прокуратура видала наказ про арешт їхнього судна і евакуацію людей, які перебували на борту.

Прокуратура у вересні вимагала для віцепремʼєра Італії шести років тюремного ув'язнення, а також понад 1 мільйон євро компенсації за завдані збитки.

Але суд у грудні 2024 року постановив, що факту обвинувачення "не існує", і визнав Сальвіні невинним.