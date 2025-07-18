В Италии оспаривают оправдательный приговор вице-премьеру по делу о мигрантах

Прокуратура итальянского города Палермо подала апелляцию на оправдательный приговор вице-премьеру Маттео Сальвини по делу о недопущении лодки с мигрантами в Италию в 2019 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В 15-страничном ходатайстве в Верховный суд Италии прокуроры заявили, что Сальвини своими действиями нарушил международные нормы морского спасения и виновен в похищении людей.

Они заявили, что суд, несмотря на оправдание, подтвердил характер его действий, и призвали высшую судебную инстанцию Италии оценить, являются ли эти действия вице-премьера преступлением.

Как отмечает Reuters, шаг прокуратуры Палермо является необычным, поскольку обычно приговоры первой инстанции оспариваются в апелляционном суде и уже потом – в Верховном.

Сальвини, который в 2019 году был министром внутренних дел Италии, инкриминировали похищение людей из-за решения не разрешать высадку 147 мигрантов, в том числе детей, которых подобрала в море испанская неправительственная организация Open Arms.

Из-за этого мигранты "застряли" в море на 19 дней, после чего итальянская прокуратура издала приказ об аресте их судна и эвакуации людей, которые находились на борту.

Прокуратура в сентябре требовала для вице-премьера Италии шести лет тюремного заключения, а также более 1 миллиона евро компенсации за нанесенный ущерб.

Но суд в декабре 2024 года постановил, что факта обвинения "не существует", и признал Сальвини невиновным.