Сибіга доповів Зеленському про роботу з ЄС щодо санкцій, а також про домовленості із США

У суботу, 19 липня, президент Володимир Зеленський отримав доповідь міністра закордонних справ Андрія Сибіги, зокрема, щодо роботи з партнерами в Європейському Союзі щодо 18-го санкційного пакету.

Про це український президент повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

19 липня Зеленський отримав доповідь Сибіги щодо роботи з партнерами у Євросоюзі щодо 18-го санкційного пакету. Український президент доручив МЗС оперативно синхронізувати пакет в українській юрисдикції.

Також Сибіга доповів Зеленському про домовленості зі Сполученими Штатами, які зараз у роботі.

"Хороша динаміка, розраховуємо на результати й зміцнення нашої співпраці з Америкою. Готуємо на цей понеділок у форматі наради з послами визначення пріоритетів, зокрема, щодо подальших відносин із США", – зазначив він.

Окрім цього, вони обговорили нових послів України до країн-партнерів. Варто зазначити, що раніше стало відомо, що у понеділок, 21 липня, Зеленський оголосить про оновлення корпусу української дипломатії.

Нагадаємо, вранці 18 липня Комітет постійних представників ЄС (Corеper) затвердив багатостраждальний 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який довго не могли погодити через спротив Словаччини і Мальти.

Зокрема, пакет включає санкції проти ще 26 компаній за обхід санкцій, у тому числі 11 за межами Росії – семи компаній в Китаї (трьох у Гонконгу), чотирьох у Туреччині.

До пакета також увійшли санкції проти 105 суден "тіньового флоту", зниження цінової стелі на російську нафту та заходи проти банків і компаній за межами РФ, які залучені до підтримки її воєнної машини.