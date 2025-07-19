Сибига доложил Зеленскому о работе с ЕС по санкциям, а также о договоренностях с США

В субботу, 19 июля, президент Владимир Зеленский получил доклад министра иностранных дел Андрея Сибиги, в частности, о работе с партнерами в Европейском Союзе по 18-му санкционному пакету.

Об этом украинский президент сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".

19 июля Зеленский получил доклад Сибиги о работе с партнерами в Евросоюзе по 18-му санкционному пакету. Украинский президент поручил МИД оперативно синхронизировать пакет в украинской юрисдикции.

Также Сибига доложил Зеленскому о договоренностях с Соединенными Штатами, которые сейчас в работе.

"Хорошая динамика, рассчитываем на результаты и укрепление нашего сотрудничества с Америкой. Готовим на этот понедельник в формате совещания с послами определение приоритетов, в частности, по дальнейшим отношениям с США", – отметил он.

Кроме этого, они обсудили новых послов Украины в страны-партнеры. Стоит отметить, что ранее стало известно, что в понедельник, 21 июля, Зеленский объявит об обновлении корпуса украинской дипломатии.

Напомним, утром 18 июля Комитет постоянных представителей ЕС (Corеper) утвердил многострадальный 18-й пакет санкций Евросоюза против России, который долго не могли согласовать из-за сопротивления Словакии и Мальты.

В частности, пакет включает санкции против еще 26 компаний за обход санкций, в том числе 11 за пределами России – семи компаний в Китае (трех в Гонконге), четырех в Турции.

В пакет также вошли санкции против 105 судов "теневого флота", снижение ценового потолка на российскую нефть и меры против банков и компаний за пределами РФ, которые привлечены к поддержке ее военной машины.