В опозиції Естонії незадоволені планом витрат ЄС на оборону

Лідер естонської опозиційної партії Isamaa ("Вітчизна") Урмас Рейнсалу розкритикував пропозицію щодо нового бюджету Європейського Союзу через недостатні витрати, закладені в ньому на оборону.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує ERR.

За словами Рейнсалу, пропозиція хоч і амбітна, але в ній є ризики і невизначеності. Політик, зокрема, незадоволений планом витрат на оборону.

"Запропоновані заходи не означають стратегічного зрушення: на оборону планується спрямувати всього близько 18 млрд євро на рік, у той час як сумарні оборонні витрати всіх країн ЄС минулого року склали 350 млрд євро. Тобто це не є істотною зміною. Естонія повинна однозначно домагатися збільшення оборонних витрат", – підкреслив Рейнсалу.

Йдеться про бюджет ЄС на 2028-2034 роки, який перебуває ще тільки на стадії пропозиції. Попереду – складні та тривалі переговори між країнами Європейського Союзу.

Як повідомляли, Європейський Союз розглядає можливість виділення 100 мільярдів євро для підтримки України в межах семирічного бюджету на 2028-2034 роки.

Загалом проєкт бюджету ЄС на 2028-2034 роки передбачає близько 2 трильйонів євро витрат – майже удвічі більше, ніж під час попереднього семирічного періоду.