В оппозиции Эстонии недовольны планом расходов ЕС на оборону

Лидер эстонской оппозиционной партии Isamaa ("Родина") Урмас Рейнсалу раскритиковал предложение о новом бюджете Европейского Союза из-за недостаточных расходов, заложенных в нем на оборону.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

По словам Рейнсалу, предложение хоть и амбициозное, но в нем есть риски и неопределенности. Политик, в частности, недоволен планом расходов на оборону.

"Предложенные меры не означают стратегического сдвига: на оборону планируется направить всего около 18 млрд евро в год, в то время как суммарные оборонные расходы всех стран ЕС в прошлом году составили 350 млрд евро. То есть это не является существенным изменением. Эстония должна однозначно добиваться увеличения оборонных расходов", – подчеркнул Рейнсалу.

Речь идет о бюджете ЕС на 2028-2034 годы, который находится еще только на стадии предложения. Впереди – сложные и длительные переговоры между странами Европейского Союза.

Как сообщалось, Европейский Союз рассматривает возможность выделения 100 миллиардов евро для поддержки Украины в рамках семилетнего бюджета на 2028-2034 годы.

В целом проект бюджета ЕС на 2028-2034 годы предусматривает около 2 триллионов евро расходов – почти вдвое больше, чем в предыдущий семилетний период.