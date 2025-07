На сцені Королівської опери в Лондоні сталася сутичка через палестинський прапор

На сцені Королівської опери в Лондоні після завершального показу опери "Трубадур" в суботу ввечері, під час фінального поклону, сталася коротка сутичка через актора, який тримав палестинський прапор.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує агентство АР.

На кадрах, опублікованих у соцмережах, видно, як один із учасників вистави тримає розгорнутий прапор перед грудьми, поки провідні солісти приймають оплески глядачів. За кілька митей хтось із-за лаштунків намагається вихопити прапор, але артист утримує його і повертається на місце.

A performer at the Royal Opera House unfurls a Palestinian flag during the curtain call of Saturday's performance of Il trovatore in Covent Garden, London



Oliver Mears, Director of Opera at the Royal Opera House, tries to grab the flag from the performer



He fails epically pic.twitter.com/Npr02kq0pq