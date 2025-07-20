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На сцені Королівської опери в Лондоні сталася сутичка через палестинський прапор

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Новини — Неділя, 20 липня 2025, 17:22 — Христина Бондарєва

На сцені Королівської опери в Лондоні після завершального показу опери "Трубадур" в суботу ввечері, під час фінального поклону, сталася коротка сутичка через актора, який тримав палестинський прапор.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує агентство АР.

На кадрах, опублікованих у соцмережах, видно, як один із учасників вистави тримає розгорнутий прапор перед грудьми, поки провідні солісти приймають оплески глядачів. За кілька митей хтось із-за лаштунків намагається вихопити прапор, але артист утримує його і повертається на місце.

Це сталося після завершення опери Джузеппе Верді. Постановка режисерки Адель Томас, за словами театру, переосмислює історію бажання та всепоглинаючого прокляття.

"Демонстрація прапора була спонтанною та несанкціонованою дією з боку артиста. Вона не була погоджена з Королівським балетом та оперою і суперечить нашій відданості політичній нейтральності", – заявили у підсумку в опері.

Напередодні у Лондоні поліція затримала 55 учасників акції протесту, які виступали проти заборони діяльності руху "Palestine Action", оголошеного владою Великої Британії терористичною організацією.

На нещодавній акції протесту на підтримку Palestine Action у Лондоні, яка відбулася 5 липня, правоохоронці затримали понад 20 людей.

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Велика Британія
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