Укр Рус Eng

На сцене Королевской оперы в Лондоне произошла стычка из-за палестинского флага

видео
Новости — Воскресенье, 20 июля 2025, 17:22 — Кристина Бондарева

На сцене Королевской оперы в Лондоне после завершающего показа оперы "Трубадур" в субботу вечером, во время финального поклона, произошла короткая стычка из-за актера, который держал палестинский флаг.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство АР.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как один из участников спектакля держит развернутый флаг перед грудью, пока ведущие солисты принимают аплодисменты зрителей. Через несколько мгновений кто-то из-за кулис пытается выхватить флаг, но артист удерживает его и возвращается на место.

Это произошло после завершения оперы Джузеппе Верди. Постановка режиссерки Адель Томас, по словам театра, переосмысливает историю желания и всепоглощающего проклятия.

"Демонстрация флага была спонтанным и несанкционированным действием со стороны артиста. Она не была согласована с Королевским балетом и оперой и противоречит нашей приверженности политической нейтральности", – заявили в итоге в опере.

Накануне в Лондоне полиция задержала 55 участников акции протеста, которые выступали против запрета деятельности движения "Palestine Action", объявленного властями Великобритании террористической организацией.

На недавней акции протеста в поддержку Palestine Action в Лондоне, которая состоялась 5 июля, правоохранители задержали более 20 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания
Реклама: