На сцене Королевской оперы в Лондоне произошла стычка из-за палестинского флага

На сцене Королевской оперы в Лондоне после завершающего показа оперы "Трубадур" в субботу вечером, во время финального поклона, произошла короткая стычка из-за актера, который держал палестинский флаг.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство АР.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как один из участников спектакля держит развернутый флаг перед грудью, пока ведущие солисты принимают аплодисменты зрителей. Через несколько мгновений кто-то из-за кулис пытается выхватить флаг, но артист удерживает его и возвращается на место.

A performer at the Royal Opera House unfurls a Palestinian flag during the curtain call of Saturday's performance of Il trovatore in Covent Garden, London



Oliver Mears, Director of Opera at the Royal Opera House, tries to grab the flag from the performer



He fails epically pic.twitter.com/Npr02kq0pq