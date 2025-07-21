В Германии почтили память военных, безуспешно пытавшихся убить Гитлера

В воскресенье ведущие политики и представители гражданского общества Германии почтили память тех, кто 81 год назад совершил неудачную попытку убийства диктатора Адольфа Гитлера, и предостерегли от исторической амнезии на фоне роста популярности ультраправых сил.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

Клаус Шенк Граф фон Штауффенберг и трое других офицеров Вермахта были расстреляны всего через несколько часов после неудачной попытки убить Гитлера с помощью бомбы, заложенной в его военном штабе на восточном фронте 20 июля 1944 года.

"20 июля стало символом сопротивления против несправедливости, за справедливость и совесть, за лучшее будущее Германии", – заявил министр обороны Борис Писториус перед около 250 новобранцами в штаб-квартире Министерства обороны в Берлине.

Отмечая события, развернувшиеся менее чем за год до конца Второй мировой войны, Писториус подчеркнул, что этот день символизирует не поражение, а новое начало.

Выступая на церемонии памяти у мемориала Плетцензее в Берлине, где во время войны нацистский режим Германии совершил много казней, сын бывшего канцлера Вилли Брандта предостерег немцев от забвения зверств, совершенных режимом.

"Сегодня мы снова видим, в том числе в результатах выборов, как яд ненависти и расизма проникает и проявляется в грубом поведении общества", – сказал Матиас Брандт.

В последние годы в Германии наблюдается беспрецедентный подъем ультраправых сил: в феврале на выборах второе место заняла антииммигрантская партия "Альтернатива для Германии".

Многие члены партии банализируют преступления гитлеровского режима, включая Холокост. Их обвиняют в сознательном использовании нацистских лозунгов.

Сейчас в Германии обсуждают возможность запрета этой ультраправой партии.