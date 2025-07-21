Зеленський нагородив орденами кількох дипломатів, зокрема послів у США і ЄС

Президент Володимир Зеленський 20 липня розпорядився відзначити державними нагородами України працівників дипломатичної служби, зокрема послів України у ЄС, США, Чехії та Франції.

Про це йдеться в оприлюдненому у понеділок указі, повідомляє "Європейська правда".

Посадовців відзначено "за вагомий особистий внесок у розвиток міждержавного співробітництва, консолідацію міжнародної підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, плідну дипломатичну діяльність та високий професіоналізм".

Зеленський розпорядився нагородити орденом "За заслуги" І ступеня Всеволода Ченцова, представника України при Європейському Союзі.

Орден "За заслуги" II ступеня отримають перший заступник глави МЗС Сергій Кислиця та ексвіцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції, а тепер спеціальна уповноважена президента з питань розвитку співробітництва зі США Ольга Стефанішина. Очікується, що вона буде призначена на посаду посла України у Вашингтоні.

Орденом "За заслуги" III ступеня президент нагородив посла в Чехії Василя Зварича та посла у Франції Вадима Омельченка.

Посол у США Оксана Маркарова, яка, як очікується, буде звільнена, нагороджена орденом княгині Ольги I ступеня.

Медаллю "За працю і звитягу" президент нагородив головного спеціаліста відділу управління МЗС Ганну Панкову і головного спеціаліста відділу департаменту МЗС Тетяну Поліянц.

У понеділок Володимир Зеленський оголосив про призначення 16 послів. Поки що не відомо, у яких країнах відбудуться зміни очільників дипмісії України.

Напередодні десятки керівників дипмісій України за кордоном, що прибули для участі у нараді послів, відвідали Запоріжжя та Запорізьку область.