Зеленский наградил орденами нескольких дипломатов, в частности послов в США и ЕС

Президент Владимир Зеленский 20 июля распорядился отметить государственными наградами Украины работников дипломатической службы, в частности послов Украины в ЕС, США, Чехии и Франции.

Об этом говорится в обнародованном в понедельник указе, сообщает "Европейская правда".

Чиновники отмечены "за весомый личный вклад в развитие межгосударственного сотрудничества, консолидацию международной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, плодотворную дипломатическую деятельность и высокий профессионализм".

Зеленский распорядился наградить орденом "За заслуги" I степени Всеволода Ченцова, представителя Украины при Европейском Союзе.

Орден "За заслуги" II степени получат первый заместитель главы МИД Сергей Кислица и экс-вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а теперь специальный уполномоченный президента по вопросам развития сотрудничества с США Ольга Стефанишина. Ожидается, что она будет назначена на должность посла Украины в Вашингтоне.

Орденом "За заслуги" III степени президент наградил посла в Чехии Василия Зварича и посла во Франции Вадима Омельченко.

Посол в США Оксана Маркарова, которая, как ожидается, будет уволена, награждена орденом княгини Ольги І степени.

Медалью "За труд и доблесть" президент наградил главного специалиста отдела управления МИД Анну Панкову и главного специалиста отдела департамента МИД Татьяну Полянц.

В понедельник Владимир Зеленский объявил о назначении 16 послов. Пока не известно, в каких странах произойдут изменения руководителей дипмиссии Украины.

Накануне десятки руководителей дипмиссий Украины за рубежом, прибывших для участия в совещании послов, посетили Запорожье и Запорожскую область.