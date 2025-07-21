Пісторіус подякував Бельгії, Данії, Швеції та Норвегії за внесок у ППО України

Бельгія, Данія, Швеція та Норвегія роблять вагомий внесок в ініціативу з підтримки протиповітряної оборони України, що дозволить зупинити військову машину Росії.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на початку 29-го засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн", яке відбувається у понеділок, 21 липня під головуванням Британії та Німеччини, передає кореспондентка "Європейської правди".

Німеччина високо цінує внесок Бельгії, Данії, Швеції та Норвегії у підтримку ППО України.

"Разом маємо зупинити військову машину (Росії), об’єднавши зусилля для підтримки України всіма нашими силами. Насамперед це вимагає від нас термінового посилення української протиповітряної оборони", – наголосив Пісторіус.

Він розповів, що "Німеччина та її партнери роблять свій внесок у ці зусилля завдяки ресурсам, які ми наразі мобілізуємо в межах нашої постійної ініціативи з посилення протиповітряної оборони".

"Хочу скористатися цією нагодою, щоб подякувати Бельгії, Данії, Швеції та Норвегії за їхній вагомий внесок. Лише за кілька тижнів після поновлення ініціативи вже є ознаки того, що ми зможемо значно перевершити минулорічний результат", – підкреслив Борис Пісторіус.

Як повідомляла "Європейська правда", 21 липня у засідання "Рамштайн", що починає 50-денну кампанію з озброєння України, взяли участь 52 держави.

Під час засідання стало відомо, що США та Німеччина досягли домовленості про надання Україні п’яти систем протиповітряної оборони Patriot, які повинні надійти на поле бою якомога швидше.

Також Велика Британія та Німеччина започаткували спільний проєкт, який дозволить надати Україні 220 тисяч снарядів для німецької зенітної системи Gepard, також обидві держави профінансують постачання на поле бою сучасних безпілотників.

Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив ввести "дуже суворі" санкції проти Росії, якщо вона не погодиться на припинення вогню до 2 вересня – тобто через 50 днів після заяви про продаж США "найсучаснішої" зброї НАТО, яка може бути передана Україні.