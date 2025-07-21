Писториус поблагодарил Бельгию, Данию, Швецию и Норвегию за вклад в ПВО Украины

Бельгия, Дания, Швеция и Норвегия делают весомый вклад в инициативу по поддержке противовоздушной обороны Украины, что позволит остановить военную машину России.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в начале 29-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в формате "Рамштайн", которое проходит в понедельник, 21 июля под председательством Великобритании и Германии, передает корреспондент "Европейской правды".

Германия высоко ценит вклад Бельгии, Дании, Швеции и Норвегии в поддержку ПВО Украины.

"Вместе мы должны остановить военную машину (России), объединив усилия для поддержки Украины всеми нашими силами. Прежде всего это требует от нас срочного усиления украинской противовоздушной обороны", – подчеркнул Писториус.

Он рассказал, что "Германия и ее партнеры вносят свой вклад в эти усилия благодаря ресурсам, которые мы сейчас мобилизуем в рамках нашей постоянной инициативы по усилению противовоздушной обороны".

"Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить Бельгию, Данию, Швецию и Норвегию за их весомый вклад. Всего через несколько недель после возобновления инициативы уже есть признаки того, что мы сможем значительно превзойти прошлогодний результат", – подчеркнул Борис Писториус.

Как сообщала "Европейская правда", 21 июля в заседании "Рамштайн", который начинает 50-дневную кампанию по вооружению Украины, приняли участие 52 государства.

Во время заседания стало известно, что США и Германия достигли договоренности о предоставлении Украине пяти систем противовоздушной обороны Patriot, которые должны поступить на поле боя как можно скорее.

Также Великобритания и Германия начали совместный проект, который позволит предоставить Украине 220 тысяч снарядов для немецкой зенитной системы Gepard, также оба государства профинансируют поставки на поле боя современных беспилотников.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести "очень строгие" санкции против России, если она не согласится на прекращение огня до 2 сентября – то есть через 50 дней после заявления о продаже США "современного" оружия НАТО, которое может быть передано Украине.