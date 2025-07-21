У Маска раскритиковали расследование Франции против его соцсети Х

Социальная сеть Илона Маска Х в понедельник раскритиковала расследование французских властей относительно потенциальной уязвимости ее алгоритмов как политически мотивированное.

Об этом говорится в заявлении Х, которое цитирует "Европейская правда".

Соцсеть Маска заявила, что категорически отвергает подозрения в потенциальном иностранном вмешательстве в ее работу как "политически мотивированные".

Также X отметила, что французские власти требовали предоставить доступ к ее алгоритму рекомендаций и данных, чтобы их проанализировали эксперты. Соцсеть заявила о предвзятости экспертов, которые ранее публично критиковали ее.

"На основе того, что нам известно на данный момент, X считает, что это расследование искажает французское законодательство с целью достижения политических целей и, в конечном итоге, ограничения свободы слова", – говорится в заявлении.

Поэтому соцсеть заявила, что отклонила запрос властей Франции и привержена "сопротивлению политической цензуре".

Уголовное расследование против Х во Франции было официально подтверждено в начале июля.

Поводом для расследования стали два сообщения, полученные в начале года, которые "указывали на потенциальное использование алгоритма X с целью иностранного вмешательства".

Напомним, несколько расследований по X продолжаются на уровне Европейского Союза с декабря 2023 года. Еще в январе сообщалось, что Еврокомиссия завершила предварительное расследование в отношении соцсети Илона Маска и может принять решение о наложении многомиллионного штрафа.