Шмигаль: Україні треба $6 млрд, щоб закрити дефіцит закупівель та повернути війну в РФ

Щоб закрити потребу у військових закупівлях у 2025 році та повернути війну на територію Росії, Україні необхідно 6 млрд доларів.

Про це заявив новопризначений міністр оборони Денис Шмигаль на засіданні Контактної групи в форматі "Рамштайн", яке відбувається у відеорежимі 21 липня, передає кореспондентка "Європейської правди".

Україні необхідні 6 млрд доларів для того, щоб закрити розрив у військових закупівлях та знову повернути військові дії на територію РФ.

"Україні потрібно 6 мільярдів доларів, щоб закрити цьогорічний розрив у закупівлях. Це дозволить нам виготовити більше FPV-дронів для утримання лінії, більше перехоплювачів для протидії атакам "Шахедів", а також додаткову глибоку ударну зброю, щоб повернути війну до Росії", – заявив Шмигаль.

Також він наголосив на важливості отримати від партнерів фінансові зобов’язання на наступний, 2026 рік.

"Я закликаю наших партнерів виділяти кошти для України у своїх бюджетних пропозиціях на 2026 рік уже зараз", – підкреслив Денис Шмигаль.

Як повідомляла "Європейська правда", міністр оборони України Денис Шмигаль звернувся до держав-учасниць Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" з проханням якнайшвидше закупити в США для передачі українському війську протиповітряні системи Patriot і снаряди PAC-3 до них.

21 липня у засіданні "Рамштайн", що починає 50-денну кампанію з озброєння України, взяли участь 52 держави.

Під час засідання стало відомо, що США та Німеччина досягли домовленості про надання Україні п’яти систем протиповітряної оборони Patriot, які повинні надійти на поле бою якомога швидше.

Також Велика Британія та Німеччина започаткували спільний проєкт, який дозволить надати Україні 220 тисяч снарядів для німецької зенітної системи Gepard, також обидві держави профінансують постачання на поле бою сучасних безпілотників.