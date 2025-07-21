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Шмыгаль: Украине надо $6 млрд, чтобы закрыть дефицит закупок и вернуть войну в РФ

Новости — Понедельник, 21 июля 2025, 16:44 — Татьяна Высоцкая, из Брюсселя

Чтобы закрыть потребность в военных закупках в 2025 году и вернуть войну на территорию России, Украине необходимо 6 млрд долларов.

Об этом заявил новоназначенный министр обороны Денис Шмыгаль на заседании Контактной группы в формате "Рамштайн", которое проходит в видеорежиме 21 июля, передает корреспондент "Европейской правды".

Украине необходимо 6 млрд долларов для того, чтобы закрыть разрыв в военных закупках и снова вернуть военные действия на территорию РФ.

"Украине нужно 6 миллиардов долларов, чтобы закрыть нынешний разрыв в закупках. Это позволит нам изготовить больше FPV-дронов для удержания линии, больше перехватчиков для противодействия атакам "Шахедов", а также дополнительное глубокое ударное оружие, чтобы вернуть войну в Россию", – заявил Шмыгаль.

Также он отметил важность получить от партнеров финансовые обязательства на следующий, 2026 год.

"Я призываю наших партнеров выделять средства для Украины в своих бюджетных предложениях на 2026 год уже сейчас", – подчеркнул Денис Шмыгаль.

Как сообщала "Европейская правда", министр обороны Украины Денис Шмыгаль обратился к государствам-участникам Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" с просьбой как можно быстрее закупить в США для передачи украинской армии противовоздушные системы Patriot и снаряды PAC-3 к ним.

21 июля в заседании "Рамштайн", начинающем 50-дневную кампанию по вооружению Украины, приняли участие 52 государства.

Во время заседания стало известно, что США и Германия достигли договоренности о предоставлении Украине пяти систем противовоздушной обороны Patriot, которые должны поступить на поле боя как можно скорее.

Также Великобритания и Германия начали совместный проект, который позволит предоставить Украине 220 тысяч снарядов для немецкой зенитной системы Gepard, также оба государства профинансируют поставки на поле боя современных беспилотников.

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Оружие ВСУ Шмигаль
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