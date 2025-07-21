Прокуратура Нидерландов может неделями оставаться без интернета из-за кибератаки

Генеральная прокуратура Нидерландов (OM) уже более недели отключена от интернета из-за критической уязвимости во внутренней системе, и эта ситуация может продлиться еще некоторое время.

Об этом ведомство предупредило в понедельник, пишет "Европейская правда".

В OM сообщили, что расследование, начатое в связи с обнаруженной уязвимостью внутренней ИТ-системы, продолжается, а решение проблемы "сложное и требует времени".

"Это означает, что сотрудники прокуратуры временно могут входить в систему только с офисных компьютеров, недоступных по электронной почте, а функциональность цифровых систем ограничена", – говорится в сообщении.

В то же время прокуратура уверяет, что минимизировала влияние сбоя на рассмотрение дел в сотрудничестве с органами судебной власти.

Отключение Генпрокуратуры Нидерландов от интернета началось в конце прошлой недели, после того как расследование выявило признаки несанкционированного доступа к внутренним системам.

Детали этого киберинцидента, как и его последствия для безопасности данных нидерландской прокуратуры, пока публично не сообщались.

Недавно Нидерланды заявили, что фиксируют увеличение количества кибератак со стороны России, направленных на подрыв стабильности общества и создание чувства тревоги.

Среди прочего, в день саммита НАТО в Гааге в Нидерландах вышли из строя мобильные сети.