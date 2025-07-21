В аэропорту французского города засняли зрелищный смерч

Утром 21 июля во время грозы во французском городе Тур возник смерч, который прошел в том числе по территории аэропорта.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

В понедельник около 10:20 через северную часть города Тур в западной части Франции прошел сильный смерч, который свидетели засняли в том числе с территории аэропорта.

[Tornade 🌪️ à Tours ce lundi matin]



Images impressionnantes d'une #tornade 🌪️ ayant touché l'aéroport de la @villedetours (@CD37_touraine), ce lundi 21 juillet 2025, à 10h23, sous un #orage ⛈️ actif, circulant rapidement au Nord de la ville !

On voit parfaitement l'aspiration et… pic.twitter.com/cs81MFVXNA – Association Météo Centre – Val de Loire (@AssoMeteoCVDL) July 21, 2025

В обсерватории Keraunos, специализирующейся на мониторинге сильных гроз и смерчей, отметили, что он сформировался на территории соседнего департамента Мэна-и-Луара за несколько часов до этого.

Вихрь сломал деревья вокруг аэродрома и повредил крыши нескольких зданий в округе, но на территории самого аэропорта существенных ущербов не зафиксировано.

Два года назад на севере Италии из-за смерча затонул прогулочный катер с более чем 20 туристами, четыре человека погибли.

В 2021 году редкие водяные смерчи напугали отдыхающих на польском побережье Балтийского моря.

В начале июля сильный шторм нанес большой ущерб в портовом городе Хорватии.