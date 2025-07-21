Зеленський назвав попередню дату зустрічі з росіянами у Стамбулі

Представники України готуються до наступного раунду зустрічі з Росією у Туреччині в середу, 23 липня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у вечірньому зверненні в понеділок заявив президент Володимир Зеленський.

Зеленський розповів, що обговорив із секретарем Ради нацбезпеки та оборони Рустемом Умєровим підготовку обміну та ще однієї зустрічі в Туреччині з російською стороною.

"Умєров доповів, що зустріч планується на середу. Завтра буде більше деталей", – додав він.

Українські, турецькі та російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що третій раунд переговорів між Україною і РФ у Стамбулі може відбутись цього тижня.

Українська сторона раніше озвучила порядок денний наступної зустрічі: повернення військовополонених, повернення викрадених Росією дітей та підготовка зустрічі на рівні лідерів

Останній раунд російсько-українських переговорів у Стамбулі відбувся 2 червня. На ньому Росія передала Україні свій меморандум із переліком завідомо неприйнятних ультиматумів.