Зеленский назвал предварительную дату встречи с россиянами в Стамбуле

Представители Украины готовятся к следующему раунду встречи с Россией в Турции в среду, 23 июля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в вечернем обращении в понедельник заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский рассказал, что обсудил с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Рустемом Умеровым подготовку обмена и еще одной встречи в Турции с российской стороной.

"Умеров доложил, что встреча планируется на среду. Завтра будет больше деталей", – добавил он.

Украинские, турецкие и российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что третий раунд переговоров между Украиной и РФ в Стамбуле может состояться на этой неделе.

Украинская сторона ранее объявила повестку дня следующей встречи: возвращение военнопленных, возвращение похищенных Россией детей и подготовка встречи на уровне лидеров

Последний раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле состоялся 2 июня. На нем Россия передала Украине свой меморандум с перечнем заведомо неприемлемых ультиматумов.