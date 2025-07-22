Ердоган заявив, що ЄС потрібен такий член, як Туреччина

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган наполягає, що Європейський Союз повинен відновити переговори про вступ з його державою та прийняти її у свої лави.

Як пише "Європейська правда", про це Ердоган заявив у понеділок, його слова наводить державне турецьке агентство Anadolu.

Турецький президент відзначив, що Європейський Союз не повинен чекати навіть дня, щоб відновити та просунути переговори про вступ Туреччини.

"Ми очікуємо, що вони зрозуміють, що неможливо просунути відносини з такою неоднозначною позицією, яку ми бачили вже стільки разів. З огляду на події в Європі та навколо неї, а також розбіжності в думках всередині ЄС, стане зрозуміло, що союз потребує такого динамічного та орієнтованого на вирішення проблем члена, як Туреччина", – заявив він.

"Як Туреччина, ми готові до повноправного членства", – додав також Ердоган, відзначивши, що "звільнення від застарілих, нав'язливих політичних поглядів може стати кроком, який відкриє нову еру для Європейського Союзу".

Туреччина подала заявку на вступ до Європейського Союзу, тоді ще Європейського економічного співтовариства, у 1987 році. У 1999 році вона офіційно отримала статус країни-кандидата, а переговори про вступ розпочалися в 2005 році.

Однак процес сильно загальмував через проблеми з дотриманням прав людини та верховенства права, конфлікт навколо Кіпру і напружені відносини з окремими країнами ЄС.

Фактично, з 2018 року переговори заморожені, і перспективи членства наразі дуже туманні.

Нещодавно прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що хотів би бачити Туреччину членом Європейського Союзу.

За даними ЗМІ, у НАТО закликали ЄС і Туреччину поліпшити свої відносини на тлі політики президента США Дональда Трампа щодо своїх союзників і його погроз скасувати гарантії безпеки для європейських країн.