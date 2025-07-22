Эрдоган заявил, что ЕС нужен такой член, как Турция

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган настаивает, что Европейский Союз должен возобновить переговоры о вступлении с его государством и принять его в свои ряды.

Как пишет "Европейская правда", об этом Эрдоган заявил в понедельник, его слова приводит государственное турецкое агентство Anadolu.

Турецкий президент отметил, что Европейский Союз не должен ждать даже дня, чтобы возобновить и продвинуть переговоры о вступлении Турции.

"Мы ожидаем, что они поймут, что невозможно продвинуть отношения с такой неоднозначной позицией, которую мы видели уже столько раз. Учитывая события в Европе и вокруг нее, а также разногласия во мнениях внутри ЕС, станет понятно, что союз нуждается в таком динамичном и ориентированном на решение проблем члене, как Турция", – заявил он.

"Как Турция, мы готовы к полноправному членству", – добавил также Эрдоган, отметив, что "освобождение от устаревших, навязчивых политических взглядов может стать шагом, который откроет новую эру для Европейского Союза".

Турция подала заявку на вступление в Европейский Союз, тогда еще Европейское экономическое сообщество, в 1987 году. В 1999 году она официально получила статус страны-кандидата, а переговоры о вступлении начались в 2005 году.

Однако процесс сильно затормозил из-за проблем с соблюдением прав человека и верховенства права, конфликта вокруг Кипра и напряженных отношений с отдельными странами ЕС.

Фактически, с 2018 года переговоры заморожены, и перспективы членства пока очень туманны.

В марте премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что хотел бы видеть Турцию членом Европейского Союза.

По данным СМИ, в НАТО призвали ЕС и Турцию улучшить свои отношения на фоне политики президента США Дональда Трампа в отношении своих союзников и его угроз отменить гарантии безопасности для европейских стран.