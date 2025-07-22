У МВС Литви закликали ЄС посилити політику повернення мігрантів
Міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович закликав Європейський Союз посилити політику повернення мігрантів, заявивши, що необхідна "ефективна система примусового повернення".
Про це пише LRT, передає "Європейська правда".
Кондратович перебуває в Копенгагені, де бере участь у другій міністерській зустрічі Альянсу європейських портів, ініціативи з боротьби з наркотрафіком, та неформальній зустрічі міністрів внутрішніх справ країн ЄС, яку організувала Данія.
Він заявив, що ЄС повинен прийняти Регламент про повернення, щоб забезпечити швидше і ефективніше повернення та зменшити зловживання системою.
"Добровільне повернення має бути пріоритетом, але необхідна також ефективна система примусового повернення – вона часто сприяє добровільним рішенням. Досвід нашої країни це підтверджує", – заявив Кондратович.
Міністр внутрішніх справ Литви також наголосив на необхідності поглиблення структурного діалогу між ЄС і НАТО, зокрема в сферах військової мобільності та реагування на гібридні та кіберзагрози.
На початку липня Державна прикордонна служба Литви (VSAT) заявила про різке зростання вторинної міграції через Латвію. Тоді ж країна направила співробітників своєї прикордонної служби та поліції до Латвії, щоб допомогти сусідній країні в боротьбі з незаконною міграцією.
А Польща своєю чергою почала застосовувати рішення уряду про тимчасовий контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою для протидії нелегальній міграції. Після завершення поточного терміну 5 серпня очікується його продовження.