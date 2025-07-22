В МВД Литвы призвали ЕС ужесточить политику возвращения мигрантов

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович призвал Европейский Союз ужесточить политику возвращения мигрантов, заявив, что необходима "эффективная система принудительного возвращения".

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Кондратович находится в Копенгагене, где участвует во второй министерской встрече Альянса европейских портов, инициативы по борьбе с наркотрафиком, и неформальной встрече министров внутренних дел стран ЕС, которую организовала Дания.

Он заявил, что ЕС должен принять Регламент о возвращении, чтобы обеспечить более быстрое и эффективное возвращение и уменьшить злоупотребление системой.

"Добровольное возвращение должно быть приоритетом, но необходима также эффективная система принудительного возвращения – она часто способствует добровольным решениям. Опыт нашей страны это подтверждает", – заявил Кондратович.

Министр внутренних дел Литвы также отметил необходимость углубления структурного диалога между ЕС и НАТО, в частности в сферах военной мобильности и реагирования на гибридные и киберугрозы.

В начале июля Государственная пограничная служба Литвы (VSAT) заявила о резком росте вторичной миграции через Латвию. Тогда же страна направила сотрудников своей пограничной службы и полиции в Латвию, чтобы помочь соседней стране в борьбе с незаконной миграцией.

А Польша в свою очередь начала применять решение правительства о временном контроле на границах с Германией и Литвой для противодействия нелегальной миграции. После завершения текущего срока 5 августа ожидается его продление.