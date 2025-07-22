Літак німецьких ВПС здійснив аварійну посадку через дим на борту

У понеділок, 21 липня, ввечері літак Військово-повітряних сил Німеччини Airbus, що виконував рейс із Берліна до Кельна, був змушений здійснити аварійну посадку в Лейпцигу після того, як екіпаж помітив дим на борту.

Інцидент підтвердив представник Міністерства оборони Німеччини на запит Spiegel, пише "Європейська правда".

Як повідомили в повітряних силах, цей літак напередодні доставив до Берліна міністерку юстиції Стефані Хубіг, яка поверталася з Варшави після робочого візиту до Польщі.

У Берліні міністр і її делегація залишили борт, після чого літак мав вирушити до своєї бази у Кельні порожнім.

Пілоти прийняли рішення про аварійну посадку відповідно до протоколу безпеки. Технічна команда вже оглядає літак у Лейпцигу. Інформації про можливі пошкодження наразі немає.

Екіпаж планує дістатися Кельна іншим літаком. Подальші рішення щодо ремонту чи повернення літака до експлуатації будуть ухвалені після технічної перевірки.

На початку липня в австрійських Альпах зазнав аварії невеликий пропелерний літак, що вилетів із Німеччини, внаслідок катастрофи є загиблі.

У неділю, 13 липня, в британському аеропорту "Саутенд" розбився невеликий літак, інцидент уже призвів до скасування низки рейсів з аеропорту.

А кілька днів тому поблизу аеропорту Ям'яярві в південно-західній частині Фінляндії сталася аварія двомісного ультралегкого літака, внаслідок чого є загиблі та поранені.