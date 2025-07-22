Самолет немецких ВВС совершил аварийную посадку из-за дыма на борту

В понедельник, 21 июля, вечером самолет Военно-воздушных сил Германии Airbus, выполнявший рейс из Берлина в Кельн, был вынужден совершить аварийную посадку в Лейпциге после того, как экипаж заметил дым на борту.

Инцидент подтвердил представитель Министерства обороны Германии на запрос Spiegel, пишет "Европейская правда".

Как сообщили в воздушных силах, этот самолет накануне доставил в Берлин министра юстиции Стефани Хубиг, которая возвращалась из Варшавы после рабочего визита в Польшу.

В Берлине министр и ее делегация покинули борт, после чего самолет должен был отправиться на свою базу в Кельне пустым.

Пилоты приняли решение об аварийной посадке в соответствии с протоколом безопасности. Техническая команда уже осматривает самолет в Лейпциге. Информации о возможных повреждениях пока нет.

Экипаж планирует добраться до Кельна другим самолетом. Дальнейшие решения по ремонту или возвращению самолета в эксплуатацию будут приняты после технической проверки.

В начале июля в австрийских Альпах потерпел крушение небольшой пропеллерный самолет, вылетевший из Германии, в результате катастрофы есть погибшие.

В воскресенье, 13 июля, в британском аэропорту "Саутенд" разбился небольшой самолет, инцидент уже привел к отмене ряда рейсов из аэропорта.

А несколько дней назад вблизи аэропорта Ямьяярви в юго-западной части Финляндии произошла авария двухместного ультралегкого самолета, в результате чего есть погибшие и раненые.