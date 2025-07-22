Орбан напросився на зустріч з новим премʼєром Румунії

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан у середу відвідає Румунію для неформальної зустрічі з новим главою уряду Іліє Боложаном.

Про це у вівторок повідомила речниця румунського уряду Іоана Догою, пише "Європейська правда" з посиланням на News.ro.

За словами Догою, зустріч між Боложаном і Орбаном відбудеться на прохання останнього.

"Це буде неформальна зустріч, на якій будуть обговорені питання співпраці між двома країнами. Я не маю жодної інформації про теми, які будуть обговорюватися на цій неформальній зустрічі", – додала вона.

Цієї суботи Віктор Орбан, як очікується, традиційно виступить у межах "літнього університету Тушваньош" у румунському курортному містечку Беїле Тушнад.

У своїх виступах угорський премʼєр дозволяє собі відверті образи та хамство на адресу різних країн, зокрема й України.

Як відомо, під час президентської кампанії в Румунії Віктор Орбан відкрито підтримав Сіміона – лідера ультраправої румунської партії AUR, який лідирував у першому турі.

Це рішення викликало бурхливу реакцію серед мільйона етнічних угорців Румунії, релігійні та політичні лідери яких заявили, що перемога ультраправого кандидата може загрожувати правам меншин.