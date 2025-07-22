Орбан напросился на встречу с новым премьером Румынии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в среду посетит Румынию для неформальной встречи с новым главой правительства Илие Боложаном.

Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь румынского правительства Иоана Догою, пишет "Европейская правда" со ссылкой на News.ro.

По словам Догою, встреча между Боложаном и Орбаном состоится по просьбе последнего.

"Это будет неформальная встреча, на которой будут обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами. Я не располагаю никакой информацией о темах, которые будут обсуждаться на этой неформальной встрече", – добавила она.

В эту субботу Виктор Орбан, как ожидается, традиционно выступит в рамках "летнего университета Тушваньош" в румынском курортном городке Беиле Тушнад.

В своих выступлениях венгерский премьер позволяет себе откровенные оскорбления и хамство в адрес разных стран, в том числе и Украины.

Как известно, во время президентской кампании в Румынии Виктор Орбан открыто поддержал Симиона – лидера ультраправой румынской партии AUR, который лидировал в первом туре.

Это решение вызвало бурную реакцию среди миллиона этнических венгров Румынии, религиозные и политические лидеры которых заявили, что победа ультраправого кандидата может угрожать правам меньшинств.