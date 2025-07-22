У Сербії на тлі спеки гасять 11 пожеж

В уряді Сербії закликали громадян до особливої обережності на природі через суху засушливу погоду та уточнили, що станом на зараз в країні гасять 11 пожеж.

Про це повідомляє РТС, пише "Європейська правда".

У Міністерстві внутрішніх справ Сербії повідомили, що на території країни зараз тривають 11 пожеж у шести місцевостях.

"Оскільки ми проходимо період дуже спекотної і сухої погоди, що призводить до виникнення і розповсюдження пожеж… закликаємо громадян не палити хмиз, траву і низькорослу рослинність і не розпалювати вогонь в лісах та в межах 200 метрів від межі лісу", – закликав посадовець відділу з надзвичайних ситуацій МВС Джордже Радулович.

Він нагадав, що це загалом заборонено законом і загрожує штрафами до 50 тисяч динарів (427 євро) для фізосіб і до 1 млн динарів (понад 8500 євро) для юридичних осіб.

Загалом протягом липня у Сербії сталося вже 3800 пожеж. Рекордним стало 7 липня, коли в один день гасили 628 пожеж.

В сусідній Хорватії раніше порахували, що більшість лісових пожеж в країні стається через людський фактор.

У Болгарії з суботи намагаються загасити пожежу, яка спалахнула в місті Сливниця, що неподалік столиці Софії.

У Туреччині борються з кількома лісовими пожежами на півночі країни.