В Сербии на фоне жары тушат 11 пожаров

В правительстве Сербии призвали граждан к особой осторожности на природе из-за сухой засушливой погоды и уточнили, что на данный момент в стране тушат 11 пожаров.

Об этом сообщает РТС, пишет "Европейская правда".

В Министерстве внутренних дел Сербии сообщили, что на территории страны сейчас продолжаются 11 пожаров в шести местностях.

"Поскольку мы проходим период очень жаркой и сухой погоды, что приводит к возникновению и распространению пожаров... призываем граждан не жечь хворост, траву и низкорослую растительность и не разжигать огонь в лесах и в пределах 200 метров от границы леса", – призвал чиновник отдела по чрезвычайным ситуациям МВД Джордже Радулович.

Он напомнил, что это вообще запрещено законом и грозит штрафами до 50 тысяч динаров (427 евро) для физических лиц и до 1 млн динаров (более 8500 евро) для юридических лиц.

Всего за июль в Сербии произошло уже 3800 пожаров. Рекордным стало 7 июля, когда в один день тушили 628 пожаров.

В соседней Хорватии ранее подсчитали, что большинство лесных пожаров в стране происходит из-за человеческого фактора.

В Болгарии с субботы пытаются потушить пожар, который вспыхнул в городе Сливница, недалеко от столицы Софии.

В Турции борются с несколькими лесными пожарами на севере страны.