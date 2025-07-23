Італія планує додати 15 тисяч місць у в’язницях і перевести залежних ув’язнених на лікування

Уряд Італії пообіцяв збільшити місткість в'язниць на 15 тисяч місць і полегшити переведення ув'язнених з проблемами наркозалежності до лікувальних центрів, щоб вирішити проблему переповненості в'язниць.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Положення ув'язнених привернуло більше уваги в Італії після рекордної кількості самогубств минулого року та скарг на високі літні температури в місцях ув'язнення, які не обладнані кондиціонерами.

За даними Міністерства юстиції, станом на 15 липня в країні налічувалося майже 63 тисячі ув'язнених, а фактична місткість в'язниць становила 47 289 осіб. Це означає, що рівень заповнюваності в'язниць в Італії становить близько 133%, що є одним з найгірших показників в Європі.

Згідно з базою даних World Prison Brief, гірші показники мають лише Кіпр і Франція. Минулого року італійський парламент ухвалив закон про поліпшення умов утримання в тюрмах, але він не мав практичного ефекту.

"Ми вважаємо, що справедлива держава повинна привести місткість в'язниць у відповідність до кількості осіб, які повинні відбувати покарання", – заявила прем'єр-міністерка Джорджія Мелоні.

Її уряд представив план на 758 млн євро з розширення місткості в'язниць майже на 10 тисяч місць до 2027 року, а також окрему ініціативу, на яку не було виділено коштів, щодо створення додаткових 5 тисяч місць протягом п'яти років.

Також було прийнято законопроєкт, який потребує схвалення парламенту, що дозволить значній частині ув'язнених, які страждають на алкогольну або наркотичну залежність, залишити в'язницю і відбувати покарання в реабілітаційних центрах.

"Це люди, які потребують лікування, а не злочинці, які потребують покарання", – заявив міністр юстиції Карло Нордіо, зазначивши, що ув'язнені з проблемами залежності становлять майже третину ув'язнених.

Нордіо також згадав про оголошене минулого тижня рішення про те, що близько 10 тисяч ув'язнених, термін ув'язнення яких добігає кінця, можуть бути переведені під домашній арешт або умовно-дострокове звільнення. Його міністерство створило робочу групу для прискорення розгляду цих випадків.

18 червня Естонія та Швеція підписали міждержавну угоду про оренду в'язниць.

Фінляндія з'ясовує, чи може орендувати місця у в'язницях за кордоном і відправляти ув'язнених насамперед до Естонії.

Тим часом у Франції міністр юстиції Жеральд Дарманен запропонував переробити зачинені будинки для літних людей на в’язниці.