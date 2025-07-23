Италия планирует добавить 15 тысяч мест в тюрьмах и перевести зависимых заключенных на лечение

Правительство Италии пообещало увеличить вместимость тюрем на 15 тысяч мест и облегчить перевод заключенных с проблемами наркозависимости в лечебные центры, чтобы решить проблему переполненности тюрем.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Положение заключенных привлекло больше внимания в Италии после рекордного количества самоубийств в прошлом году и жалоб на высокие летние температуры в местах заключения, которые не оборудованы кондиционерами.

По данным Министерства юстиции, по состоянию на 15 июля в стране насчитывалось почти 63 тысячи заключенных, а фактическая вместимость тюрем составляла 47 289 человек. Это означает, что уровень заполняемости тюрем в Италии составляет около 133%, что является одним из худших показателей в Европе.

Согласно базе данных World Prison Brief, худшие показатели имеют только Кипр и Франция. В прошлом году итальянский парламент принял закон об улучшении условий содержания в тюрьмах, но он не имел практического эффекта.

"Мы считаем, что справедливое государство должно привести вместимость тюрем в соответствие с количеством лиц, которые должны отбывать наказание", – заявила премьер-министр Джорджия Мелони.

Ее правительство представило план на 758 млн евро по расширению вместимости тюрем почти на 10 тысяч мест до 2027 года, а также отдельную инициативу, на которую не было выделено средств, по созданию дополнительных 5 тысяч мест в течение пяти лет.

Также был принят законопроект, который требует одобрения парламента, что позволит значительной части заключенных, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью, покинуть тюрьму и отбывать наказание в реабилитационных центрах.

"Это люди, которые нуждаются в лечении, а не преступники, которые нуждаются в наказании", – заявил министр юстиции Карло Нордио, отметив, что заключенные с проблемами зависимости составляют почти треть заключенных.

Нордио также напомнил об объявленном на прошлой неделе решении о том, что около 10 тысяч заключенных, срок заключения которых подходит к концу, могут быть переведены под домашний арест или условно-досрочное освобождение. Его министерство создало рабочую группу для ускорения рассмотрения этих случаев.

18 июня Эстония и Швеция подписали межгосударственное соглашение об аренде тюрем.

Финляндия выясняет, может ли арендовать места в тюрьмах за рубежом и отправлять заключенных, в первую очередь, в Эстонию.

Между тем во Франции министр юстиции Жеральд Дарманен предложил переоборудовать закрытые дома для престарелых в тюрьмы.