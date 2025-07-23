У Раді донесуть міжнародним партнерам негативні наслідки обмеження НАБУ і САП

Опозиційний депутат Ярослав Железняк заявив, що планує у середу з низкою соратників донести міжнародним партнерам негативні наслідки ухвалення 22 липня закону, що обмежує незалежність антикорупційних органів.

Про це нардеп від партії "Голос" написав у Facebook у середу вранці, повідомляє "Європейська правда".

Железняк заявив, що у середу він та "ряд дуже професійних людей витратимо день, щоб максимально пояснити всім партнерам всі наслідки того, що відбулось".

"Особливо для МВФ, ЄС та Світового банку, так як у кожного незалежність цих інституцій – це так чи інакше було чіткою умовою фінансування", – зазначив політик.

Він додав, що також сьогодні у Раду буде подано на реєстрацію законопроєкт для повного скасування ухваленого 22 липня закону 12414. Водночас він висловив сумнів у тому, що документ пройде голосування, тому нардепи одночасно готують конституційне подання.

"Тут доведеться трохи витратити час, щоб воно було максимально якісним. Є вже такі прецеденти, коли скасовували закон через порушення – тут як раз влада прям максимально брудно вела його через зал, тож є багато матеріалу", – відзначив Железняк.

22 липня Верховна Рада схвалила, а президент Володимир Зеленський підписав закон 12414, який передбачає, що НАБУ і САП стають залежними від рішень генерального прокурора.

Ще до голосування в Єврокомісії висловили стурбованість ситуацією довкола НАБУ і САП. Там заявили, що ці органи мають вирішальне значення для програми реформ України і повинні діяти незалежно, щоб боротися з корупцією та підтримувати довіру громадськості.

В ЄК також підкреслили, що ЄС надає Україні значну фінансову допомогу "за умови прогресу в галузі прозорості, судової реформи та демократичного врядування".

Схвалення документа у сесійній залі викликало занепокоєння комісарки з питань розширення ЄС Марти Кос.

Кос заявила, що у вівторок мала "відверту розмову" з главою уряду Юлією Свириденко та віцепремʼєром з питань європейської інтеграції Тарасом Качкою. Вона сказала, що висловила серйозну стурбованість останніми подіями у сфері верховенства права, особливо змінами, внесеними до законів про НАБУ та САП.

Новопризначений віцепрем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Тарас Качка запевнив Кос, що українська влада не відмовляється від своїх антикорупційних зобов’язань.

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