В Раде донесут международным партнерам о негативных последствиях ограничения НАБУ и САП

Оппозиционный депутат Ярослав Железняк заявил, что планирует в среду с рядом соратников донести до международных партнеров негативные последствия принятия 22 июля закона, ограничивающего независимость антикоррупционных органов.

Об этом нардеп от партии "Голос" написал в Facebook в среду утром, сообщает "Европейская правда".

Железняк заявил, что в среду он и "ряд очень профессиональных людей потратим день, чтобы максимально объяснить всем партнерам все последствия того, что произошло".

"Особенно для МВФ, ЕС и Всемирного банка, так как у каждого независимость этих институтов – это так или иначе было четким условием финансирования", – отметил политик.

Он добавил, что также сегодня в Раду будет подан на регистрацию законопроект для полной отмены принятого 22 июля закона 12414. В то же время он выразил сомнение в том, что документ пройдет голосование, поэтому нардепы одновременно готовят конституционное представление.

"Здесь придется немного потратить время, чтобы оно было максимально качественным. Есть уже такие прецеденты, когда отменяли закон из-за нарушений – здесь как раз власть прямо максимально грязно вела его через зал, поэтому есть много материала", – отметил Железняк.

Еще до голосования в Еврокомиссии выразили обеспокоенность ситуацией вокруг НАБУ и САП. Там заявили, что эти органы имеют решающее значение для программы реформ Украины и должны действовать независимо, чтобы бороться с коррупцией и поддерживать доверие общественности.

В ЕК также подчеркнули, что ЕС предоставляет Украине значительную финансовую помощь "при условии прогресса в области прозрачности, судебной реформы и демократического управления".

Одобрение документа в сессионном зале вызвало обеспокоенность комиссара по вопросам расширения ЕС Марты Кос.

Кос заявила, что во вторник провела "откровенный разговор" с главой правительства Юлией Свириденко и вице-премьером по вопросам европейской интеграции Тарасом Качкой. Она сказала, что выразила серьезную обеспокоенность последними событиями в сфере верховенства права, особенно изменениями, внесенными в законы о НАБУ и САП.

Новоназначенный вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Тарас Качка заверил Кос, что украинская власть не отказывается от своих антикоррупционных обязательств.

Смотрите также видеоблог "ЕвроПравды": Зеленский "ломает" НАБУ и САП. Как это ударит по Украине, что сделает ЕС