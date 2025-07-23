Президент Молдовы о задержании беглого олигарха Плахотнюка: наконец-то хорошие новости

Президент Молдовы Мая Санду 23 июля прокомментировала задержание в Греции беглого олигарха и экс-лидера Демократической партии Влада Плахотнюка, а также бывшего депутата Константина Цуцу, которые находились в розыске.

Заявление Санду приводит издание Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Глава Молдовы заявила, что это хорошие новости, призвав ответственные госструктуры "осуществить правосудие".

"Шесть лет спустя у нас, наконец, хорошие новости. И сейчас очень важно, чтобы все ответственные структуры добились его экстрадиции как можно скорее, конечно же, с соблюдением всех процедур. Теперь у молдавской системы юстиции нет ни одной причины задерживать осуществление правосудия", – подчеркнула Санду.

Президент также отметила, что задержание Плахотнюка – "это успех всех структур, которые работали над этим".

"Но, как я говорила ранее, мы ждем, чтобы правосудие свершилось. Сейчас молдавская система юстиции должна восстановить справедливость. Структуры, ответственные за его экстрадицию, обеспечат соблюдение всех процедур", – подчеркнула президент.

В Греции 22 июля задержали беглого олигарха, известного в прошлом как "властелин Молдовы", Влада Плахотнюка, а также бывшего депутата Константина Цуцу.

Как сообщили в полиции, Цуцу и Плахотнюк намеревались вылететь из Афин в Дубай.

Минюст Молдовы запустил процедуру их экстрадиции. Запрос отправят в Грецию после получения официального уведомления от Интерпола.