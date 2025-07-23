В Европарламенте считают, что Киев поставил под угрозу помощь Украине и ее вступление в ЕС

Депутат Европарламента от партии "Зеленых" Даниэль Фройнд считает ограничение независимости НАБУ и САП большим шагом назад в борьбе с коррупцией в Украине и угрозой для процесса вступления страны в ЕС.

Об этом он рассказал Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Фройнд был во вторник с небольшой делегацией Европарламента в Киеве – в день, когда резонансный закон был принят в парламенте и подписан президентом Владимиром Зеленским.

"Это явное нарушение доверия. Этим шагом украинское правительство ставит под угрозу процесс вступления в ЕС", – сказал евродепутат.

Он также указал, что видит закон как проблему для предоставления ЕС финансовой помощи Украине. "ЕС очень хочет помочь Украине. Но он не может продолжать перечислять деньги, если страна движется в неправильном направлении", – предупредил депутат.

Несколько сдержаннее, но также критично высказался депутат Европарламента от ХДС Никлас Хербст, который в качестве председателя Комитета по вопросам бюджетного контроля ЕП также был в составе делегации. "Как друзья Украины, мы глубоко обеспокоены", – сказал Хербст.

"Именно потому, что мы хотим продолжать оказывать поддержку и хотим, чтобы деньги из ЕС действительно доходили до адресатов, мы не согласны с таким шагом", – добавил евродепутат.

Он предупредил, что такие действия играют на руку кремлевской пропаганде: "Украина достигла значительного прогресса и должна продолжать двигаться в этом направлении".

Дэвид Макалистер, председатель Комитета по вопросам иностранных дел Европейского парламента, заявил изданию, что этот шаг "вызывает серьезные вопросы относительно независимости центральных институтов борьбы с коррупцией".

Депутат Европарламента от Свободной демократической партии Мориц Кернер также резко критикует такие действия. "Без независимой борьбы с коррупцией Украине нет места в ЕС", – заявил он изданию.

Еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис, который в Брюсселе курирует финансовую помощь Украине, подчеркнул, что финансовая помощь Киеву и его прогресс на пути в ЕС зависят от независимости антикоррупционных институтов.

Также "ЕП" стало известно, что Еврокомиссия сообщила правительству Украины о последствиях для движения в ЕС из-за закона о НАБУ и САП.

Детали читайте в статье: "Союз" Зеленского и Орбана. Как президент разрушал движение Украины в ЕС и чего ждать дальше.